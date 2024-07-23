Пикули готовятся совсем не сложно. Обязательно попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт.

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Пикули на зиму

Время : 3 часа 20 минут

: 3 часа 20 минут Порций: 10

Ингредиенты:

– 1 килограмм огурцов;

– 3 луковицы;

– 3 столовые ложки соли;

– 350 граммов сахара;

– 500 миллилитров уксуса 9%;

– 0,5 чайной ложки куркумы;

– 10 горошин черного перца.

Приготовление:

Огурцы хорошо помойте, отрежьте носики и нарежьте кружочками толщиной 5 – 6 миллиметров. Лук почистьте и нарежьте полукольцами. Перемешайте овощи с солью. Накройте крышкой или широкой тарелкой, сверху поставьте гнет и оставьте на 3 часа. Затем промойте овощи холодной водой и откиньте на дуршлаг. Для маринада в кастрюле смешайте уксус, сахар, куркуму и черный перец. Доведите до кипения постоянно помешивая. Добавьте огурцы с луком и проварите 1 – 2 минуты. Переложите пикули в стерилизованные банки. Закрутите крышками и укутайте до полного остывания. Храните в темном прохладном месте.

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