Такого вы еще не ели: готовим фантастические малосольные кабачки
21 июня 2024, 15:59Читати новину українською
Источник:Shuba
Малосольными бывают не только огурцы, но и кабачки. Обязательно попробуйте их приготовить.
Малосольные кабачки – идеальная закуска. Они прекрасно подходят к мясным блюдам.
Будет вкусно Вкуснее чем печеночный: элементарный рецепт кабачкового торта, который поразит всех
Малосольные кабачки
- Время: 20 минут
- Порций: 6
– 3 кабачка;
– 0,5 чайной ложки соли;
– перец по вкусу;
– 1 чайная ложка прованских трав;
– 1 чайная ложка сахара;
– 2 столовые ложки уксуса;
– 3 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки растительного масла.
Приготовление:
- Кабачки помойте и обрежьте плодоножки. Разрежьте пополам поперек, а затем каждую половинку – еще на 6 частей. Также можно нарезать кабачки кружочками.
- Сложите кусочки кабачков в полиэтиленовый пакет или банку. Добавьте все специи и пропущенный через пресс чеснок.
- Закрутите пакет и хорошо встряхните его несколько раз, чтобы все перемешалось. Положите пакет в холодильник на 15 минут, чтобы кабачки немного промариновались.