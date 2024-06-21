Малосольні кабачки – ідеальна закуска. Вони чудово пасують до м'ясних страв.
Буде смачно Смачніший ніж печінковий: елементарний рецепт кабачкового торта, який вразить всіх
Малосольні кабачки
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Кабачки помийте та обріжте плодоніжки. Розріжте навпіл упоперек, а потім кожну половинку – ще на 6 частин. Також можна нарізати кабачки кружальцями.
- Складіть шматочки кабачків у поліетиленовий пакет або банку. Додайте всі спеції та пропущений через прес часник.
- Закрутіть пакет і добре струсніть його кілька разів, щоб все перемішалося. Покладіть пакет у холодильник на 15 хвилин, щоб кабачки трохи промаринувалися.