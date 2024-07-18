Для приготування потрібні лише найпростіші інгредієнти. Цілком ймовірно, вони вже у вас є.

Варто спробувати Кулінарний шедевр за лічені гривні: готуємо особливі кабачкові деруни

Малосольні кабачки

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 10

Приготування:

  1. Кабачки помийте, обсушіть та почистьте. Зелень помийте. Кабачки наріжте кубиками або кружальцями.
  2. Простерилізуйте банки та закладіть в них листя вишні, парасольки кропу та по 1 – 2 зубчику часнику. Щільно викладіть кабачки.
  3. Розчиніть сіль і цукор у воді, поставте на вогонь, доведіть до кипіння та одразу зніміть з вогню. Залийте маринадом кабачки.
  4. Накрийте капроновими кришками й залиште при кімнатній температурі на 12 – 14 годин. Після цього скуштуйте – якщо просолилися, подавайте на стіл. Якщо ж ні, то лишіть ще на 8 – 10 годин.