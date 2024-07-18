Рецепт, который всегда удается: готовим фантастические малосольные кабачки

18 июля 2024, 19:59
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Источник:

Shuba

Если вы никогда не пробовали малосольные кабачки, обязательно попробуйте. Этот рецепт вас точно не подведет.

Для приготовления нужны только самые простые ингредиенты. Вполне вероятно, они уже у вас есть.

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Малосольные кабачки

  • Время: 35 минут
  • Порций: 10
Ингредиенты:
– 2,5 килограмма кабачков;
– 1,5 литра воды;
– 3 столовые ложки соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 головка чеснока;
– 4 зонтика укропа;
– 4 листка вишни.

Приготовление:

  1. Кабачки помойте, обсушите и почистьте. Зелень помойте. Кабачки нарежьте кубиками или кружочками.
  2. Простерилизуйте банки и заложите в них листья вишни, зонтики укропа и по 1 – 2 зубчика чеснока. Плотно выложите кабачки.
  3. Растворите соль и сахар в воде, поставьте на огонь, доведите до кипения и сразу снимите с огня. Залейте маринадом кабачки.
  4. Накройте капроновыми крышками и оставьте при комнатной температуре на 12 – 14 часов. После этого попробуйте – если просолились, подавайте на стол. Если же нет, то оставьте еще на 8 – 10 часов.

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Автор: Ольга Котів