Рецепт, который всегда удается: готовим фантастические малосольные кабачки
18 июля 2024, 19:59Читати новину українською
Источник:Shuba
Если вы никогда не пробовали малосольные кабачки, обязательно попробуйте. Этот рецепт вас точно не подведет.
Для приготовления нужны только самые простые ингредиенты. Вполне вероятно, они уже у вас есть.
Стоит попробовать Кулинарный шедевр за считанные гривны: готовим особенные кабачковые драники
Малосольные кабачки
- Время: 35 минут
- Порций: 10
– 2,5 килограмма кабачков;
– 1,5 литра воды;
– 3 столовые ложки соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 головка чеснока;
– 4 зонтика укропа;
– 4 листка вишни.
Приготовление:
- Кабачки помойте, обсушите и почистьте. Зелень помойте. Кабачки нарежьте кубиками или кружочками.
- Простерилизуйте банки и заложите в них листья вишни, зонтики укропа и по 1 – 2 зубчика чеснока. Плотно выложите кабачки.
- Растворите соль и сахар в воде, поставьте на огонь, доведите до кипения и сразу снимите с огня. Залейте маринадом кабачки.
- Накройте капроновыми крышками и оставьте при комнатной температуре на 12 – 14 часов. После этого попробуйте – если просолились, подавайте на стол. Если же нет, то оставьте еще на 8 – 10 часов.