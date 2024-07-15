Малосольные огурцы по этому рецепту получаются удивительно ароматными. Причиной является чеснок и перец, которые добавляют блюду пикантности.

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Малосольные огурцы

  • Время: 3 часа 20 минут
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. Помойте огурцы в холодной воде, после чего нарежьте их небольшими кусками.
  2. Сложите огурцы в полиэтиленовый пакет и добавьте все остальные ингредиенты.
  3. Выпустите весь воздух из пакета и плотно закройте. Затем хорошо им потрясите, чтобы содержимое перемешалось.
  4. Оставьте пакет с огурцами на 2 – 3 часа при комнатной температуре или в холодильнике.