Малосольные огурцы по этому рецепту получаются удивительно ароматными. Причиной является чеснок и перец, которые добавляют блюду пикантности.
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Малосольные огурцы
- Время: 3 часа 20 минут
- Порций: 8
Приготовление:
- Помойте огурцы в холодной воде, после чего нарежьте их небольшими кусками.
- Сложите огурцы в полиэтиленовый пакет и добавьте все остальные ингредиенты.
- Выпустите весь воздух из пакета и плотно закройте. Затем хорошо им потрясите, чтобы содержимое перемешалось.
- Оставьте пакет с огурцами на 2 – 3 часа при комнатной температуре или в холодильнике.