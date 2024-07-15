Малосольные огурцы по этому рецепту получаются удивительно ароматными. Причиной является чеснок и перец, которые добавляют блюду пикантности.

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Малосольные огурцы

Время: 3 часа 20 минут

3 часа 20 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 1 килограмм огурцов;

– 4 зубчика чеснока;

– 25 граммов соли;

– 30 граммов красного перца чили;

– 40 граммов укропа;

– 1 лист хрена;

– 5 листьев вишни;

– 5 горошин черного перца.

Приготовление:

Помойте огурцы в холодной воде, после чего нарежьте их небольшими кусками. Сложите огурцы в полиэтиленовый пакет и добавьте все остальные ингредиенты. Выпустите весь воздух из пакета и плотно закройте. Затем хорошо им потрясите, чтобы содержимое перемешалось. Оставьте пакет с огурцами на 2 – 3 часа при комнатной температуре или в холодильнике.

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