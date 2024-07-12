Огурцы с кетчупом имеют особый вкус. Ваши родные будут от них в восторге.

Стоит попробовать Пикантная закуска на все случаи жизни: готовим острые огурцы с кетчупом Чили

Огурцы с кетчупом

  • Время: 50 минут + 4 часа
  • Порций: 10

Приготовление:

  1. На дно каждой банки положите 1 зонтик укропа, 1 зубчик чеснока и 3 горошинки перца.
  2. Помойте огурцы, замочите их в воде на 4 часа, после чего достаньте и разложите по банкам.
  3. Вскипятите воду, залейте огурцы, дайте им постоять 5 минут. Слейте воду, вскипятите новую и залейте ею огурцы. Дайте постоять 15 минут и слейте воду в кастрюлю.
  4. Добавьте соль, сахар, кетчуп, вскипятите и влейте уксус.
  5. Залейте маринадом огурцы, закатайте банки чистыми стерилизованными крышками. Храните в прохладном месте.