Огурцы с кетчупом имеют особый вкус. Ваши родные будут от них в восторге.

Стоит попробовать Пикантная закуска на все случаи жизни: готовим острые огурцы с кетчупом Чили

Огурцы с кетчупом

Время : 50 минут + 4 часа

: 50 минут + 4 часа Порций: 10

Ингредиенты:

– 2 килограмма огурцов;

– 6 столовых ложек кетчупа;

– 3 столовые ложки соли;

– 2 столовые ложки сахара;

– 75 миллилитров уксуса;

– 9 горошин перца;

– 3 зубчика чеснока;

– 3 ветки укропа.

Приготовление:

На дно каждой банки положите 1 зонтик укропа, 1 зубчик чеснока и 3 горошинки перца. Помойте огурцы, замочите их в воде на 4 часа, после чего достаньте и разложите по банкам. Вскипятите воду, залейте огурцы, дайте им постоять 5 минут. Слейте воду, вскипятите новую и залейте ею огурцы. Дайте постоять 15 минут и слейте воду в кастрюлю. Добавьте соль, сахар, кетчуп, вскипятите и влейте уксус. Залейте маринадом огурцы, закатайте банки чистыми стерилизованными крышками. Храните в прохладном месте.

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