Малосольні огірки за цим рецептом виходять на диво ароматними. Причиною є часник та перець, які додають страві пікантності.
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Малосольні огірки
- Час: 3 години 20 хвилин
- Порцій: 8
Приготування:
- Помийте огірки в холодній воді, після чого наріжте їх невеликими шматками.
- Складіть огірки в поліетиленовий пакет та додайте всі інші інгредієнти.
- Випустіть усе повітря з пакета і щільно закрийте. Потім добре ним потрясіть, щоб вміст перемішався.
- Залиште пакет з огірками на 2 – 3 години за кімнатної температури або в холодильнику.