Малосольні огірки за цим рецептом виходять на диво ароматними. Причиною є часник та перець, які додають страві пікантності.

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Малосольні огірки

  • Час: 3 години 20 хвилин
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. Помийте огірки в холодній воді, після чого наріжте їх невеликими шматками.
  2. Складіть огірки в поліетиленовий пакет та додайте всі інші інгредієнти.
  3. Випустіть усе повітря з пакета і щільно закрийте. Потім добре ним потрясіть, щоб вміст перемішався.
  4. Залиште пакет з огірками на 2 – 3 години за кімнатної температури або в холодильнику.