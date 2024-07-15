Малосольні огірки за цим рецептом виходять на диво ароматними. Причиною є часник та перець, які додають страві пікантності.

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Малосольні огірки

Час: 3 години 20 хвилин

3 години 20 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1 кілограм огірків;

– 4 зубчики часнику;

– 25 грамів солі;

– 30 грамів червоного перцю чилі;

– 40 грамів кропу;

– 1 листок хрону;

– 5 листків вишні;

– 5 горошин чорного перцю.

Приготування:

Помийте огірки в холодній воді, після чого наріжте їх невеликими шматками. Складіть огірки в поліетиленовий пакет та додайте всі інші інгредієнти. Випустіть усе повітря з пакета і щільно закрийте. Потім добре ним потрясіть, щоб вміст перемішався. Залиште пакет з огірками на 2 – 3 години за кімнатної температури або в холодильнику.

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