Идеальные малосольные огурцы: элементарный рецепт с чесноком и перцем

15 июля 2024, 17:52
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Источник:

Shuba

Лето – идеальная пора для любителей малосольных огурцов. Эта хрустящая закуска невероятно подходит к любому гарниру.

Малосольные огурцы по этому рецепту получаются удивительно ароматными. Причиной является чеснок и перец, которые добавляют блюду пикантности.

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Малосольные огурцы

  • Время: 3 часа 20 минут
  • Порций: 8
Ингредиенты:
– 1 килограмм огурцов;
– 4 зубчика чеснока;
– 25 граммов соли;
– 30 граммов красного перца чили;
– 40 граммов укропа;
– 1 лист хрена;
– 5 листьев вишни;
– 5 горошин черного перца.

Приготовление:

  1. Помойте огурцы в холодной воде, после чего нарежьте их небольшими кусками.
  2. Сложите огурцы в полиэтиленовый пакет и добавьте все остальные ингредиенты.
  3. Выпустите весь воздух из пакета и плотно закройте. Затем хорошо им потрясите, чтобы содержимое перемешалось.
  4. Оставьте пакет с огурцами на 2 – 3 часа при комнатной температуре или в холодильнике.
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Автор: Ольга Котів