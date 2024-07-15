Идеальные малосольные огурцы: элементарный рецепт с чесноком и перцем
15 июля 2024, 17:52Читати новину українською
Источник:Shuba
Лето – идеальная пора для любителей малосольных огурцов. Эта хрустящая закуска невероятно подходит к любому гарниру.
Малосольные огурцы по этому рецепту получаются удивительно ароматными. Причиной является чеснок и перец, которые добавляют блюду пикантности.
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Малосольные огурцы
- Время: 3 часа 20 минут
- Порций: 8
– 1 килограмм огурцов;
– 4 зубчика чеснока;
– 25 граммов соли;
– 30 граммов красного перца чили;
– 40 граммов укропа;
– 1 лист хрена;
– 5 листьев вишни;
– 5 горошин черного перца.
Приготовление:
- Помойте огурцы в холодной воде, после чего нарежьте их небольшими кусками.
- Сложите огурцы в полиэтиленовый пакет и добавьте все остальные ингредиенты.
- Выпустите весь воздух из пакета и плотно закройте. Затем хорошо им потрясите, чтобы содержимое перемешалось.
- Оставьте пакет с огурцами на 2 – 3 часа при комнатной температуре или в холодильнике.