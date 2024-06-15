Идеальные, как у мамы: готовим хрустящие малосольные огурцы
15 июня 2024, 14:58Читати новину українською
Источник:zaxid.net
Малосольные огурцы идеально подходят к любому блюду. Особенно вкусно, когда они получаются хрустящими.
Малосольные огурцы готовятся очень просто. Воспользуйтесь этим проверенным временем рецептом.
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Малосольные огурцы
- Время: 30 минут + 4 часа
- Порций: 6
– 2 килограмма огурцов;
– 3 столовые ложки соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– 4 – 6 зонтиков укропа;
– 1 – 2 листа хрена;
– 2 – 3 листа смородины или вишни;
– 2 – 3 лавровых листа;
– 8 горошин черного перца;
– 5 зубчиков чеснока;
– небольшой стручок красного острого перца;
– 1,5 – 2 литра воды.
Приготовление:
- Огурцы замочите в холодной воде примерно на 4 часа. Затем немножечко обрежьте их с обеих сторон.
- В холодной воде растворите соль и сахар.
- В банку положите половину укропа, зелень, добавьте перец и часть очищенного чеснока.
- Положите огурцы, сверху выложите оставшиеся зонтики укропа и чеснок. Залейте рассолом, закройте крышкой или тарелкой.
- Малосольные огурцы будут готовы уже через сутки. После этого их нужно поставить в холодное место.