Малосольні огірки готуються дуже просто. Скористайтеся цим перевіреним часом рецептом.
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Малосольні огірки
- Час: 30 хвилин + 4 години
- Порцій: 6
Приготування:
- Огірки замочіть у холодній воді приблизно на 4 години. Потім трошечки обріжте їх з обох боків.
- У холодній воді розчиніть сіль та цукор.
- У банку покладіть половину кропу, зелень, додайте перець та частину очищеного часнику.
- Покладіть огірки, зверху викладіть парасольки кропу та часник, що залишилися. Залийте розсолом, закрийте кришкою чи тарілкою.
- Малосольні огірки будуть готові вже за добу. Після цього їх потрібно поставити у холодне місце.