Малосольні огірки готуються дуже просто. Скористайтеся цим перевіреним часом рецептом.

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Малосольні огірки

  • Час: 30 хвилин + 4 години
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Огірки замочіть у холодній воді приблизно на 4 години. Потім трошечки обріжте їх з обох боків.
  2. У холодній воді розчиніть сіль та цукор.
  3. У банку покладіть половину кропу, зелень, додайте перець та частину очищеного часнику.
  4. Покладіть огірки, зверху викладіть парасольки кропу та часник, що залишилися. Залийте розсолом, закрийте кришкою чи тарілкою.
  5. Малосольні огірки будуть готові вже за добу. Після цього їх потрібно поставити у холодне місце.