Малосольные огурцы готовятся очень просто. Воспользуйтесь этим проверенным временем рецептом.

Стоит попробовать Удивительно просто: готовим фантастическую кабачковую икру

Малосольные огурцы

  • Время: 30 минут + 4 часа
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Огурцы замочите в холодной воде примерно на 4 часа. Затем немножечко обрежьте их с обеих сторон.
  2. В холодной воде растворите соль и сахар.
  3. В банку положите половину укропа, зелень, добавьте перец и часть очищенного чеснока.
  4. Положите огурцы, сверху выложите оставшиеся зонтики укропа и чеснок. Залейте рассолом, закройте крышкой или тарелкой.
  5. Малосольные огурцы будут готовы уже через сутки. После этого их нужно поставить в холодное место.