Малосольные огурцы готовятся очень просто. Воспользуйтесь этим проверенным временем рецептом.
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Малосольные огурцы
- Время: 30 минут + 4 часа
- Порций: 6
Приготовление:
- Огурцы замочите в холодной воде примерно на 4 часа. Затем немножечко обрежьте их с обеих сторон.
- В холодной воде растворите соль и сахар.
- В банку положите половину укропа, зелень, добавьте перец и часть очищенного чеснока.
- Положите огурцы, сверху выложите оставшиеся зонтики укропа и чеснок. Залейте рассолом, закройте крышкой или тарелкой.
- Малосольные огурцы будут готовы уже через сутки. После этого их нужно поставить в холодное место.