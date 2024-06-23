Вы могли этого не знать: как правильно приготовить идеальные малосольные огурцы

23 июня 2024, 00:49
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Источник:

Shuba

Малосольные огурцы для многих ассоциируются с летом. Однако не все знают, как их правильно готовить.

С этим рецептом малосольные огурцы получатся идеальными. Обязательно попробуйте.

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Малосольные огурцы

  • Время: 10 минут + 10 часов
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм огурцов;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 пучок укропа.

Приготовление:

  1. Замочите огурцы на 1 час в холодной воде.
  2. Затем хорошо помойте огурцы и сложите в пакет.
  3. Чеснок и укроп помойте и мелко нарежьте. Всыпьте в пакет к огурцам.
  4. Добавьте соль и сахар, завяжите пакет и хорошо его потрясите.
  5. Положите огурцы в холодильник минимум на 10 часов.
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Автор: Ольга Котів