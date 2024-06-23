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Буде смачно Розкішна закуска за 10 хвилин: елементарний рецепт, який вас вразить

Малосольні огірки

  • Час: 10 хвилин + 10 годин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Замочіть огірки на 1 годину в холодній воді.
  2. Потім добре помийте огірки та складіть у пакет.
  3. Часник і кріп помийте та дрібно наріжте. Всипте у пакет до огірків.
  4. Додайте сіль та цукор, зав'яжіть пакет та добре його потрясіть.
  5. Покладіть огірки в холодильник мінімум на 10 годин.