З цим рецептом малосольні огірки вийдуть ідеальними. Обов'язково спробуйте.
Буде смачно Розкішна закуска за 10 хвилин: елементарний рецепт, який вас вразить
Малосольні огірки
- Час: 10 хвилин + 10 годин
- Порцій: 4
Приготування:
- Замочіть огірки на 1 годину в холодній воді.
- Потім добре помийте огірки та складіть у пакет.
- Часник і кріп помийте та дрібно наріжте. Всипте у пакет до огірків.
- Додайте сіль та цукор, зав'яжіть пакет та добре його потрясіть.
- Покладіть огірки в холодильник мінімум на 10 годин.