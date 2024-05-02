Паска "Золотая": мамин рецепт идеальной праздничной выпечки
2 мая 2024, 22:08Читати новину українською
Источник:bizhuk.anastasiya
Паска "Золотая" поразит каждого своим вкусом. Ведь она напоминает ту самую мамину праздничную выпечку.
Обязательно попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт. Такой кулич точно понравится всем.
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Паска "Золотая"
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 6
– 1 килограмм муки;
– 400 миллилитров молока 3,2%;
– 10 желтков;
– 100 граммов прессованных дрожжей;
– 200 граммов масла 82%;
– 300 граммов сахара;
– 200 граммов изюма;
– 0,5 чайной ложки соли;
– цедра 1 лимона.
Для глазури:
– 1 белок;
– 150 граммов пудры;
– 1 столовая ложка лимонного сока.
Приготовление:
- Залейте дрожжи теплым молоком, добавьте 100 граммов сахара и 200 граммов муки. Перемешайте и поставьте в теплое место. Опара должна вырасти вдвое.
- После этого добавьте остальной сахар, желтки, соль и муку. Натрите на мелкой терке лимонную цедру.
- Вымешайте тесто, добавьте растопленное, но охлажденное масло. Месите тесто до тех пор, пока оно не начнет отставать от рук. После этого добавьте изюм.
- Накройте полотенцем миску с тестом и поставьте ее в теплое место. Когда оно вырастет вдвое, вымесите его еще раз и снова оставьте в тепле.
- Выложите тесто в форму на треть объема. Дайте ему снова вырасти вдвое.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Маленькие пасочки выпекайте 15 – 20 минут, а большие – 25 – 30.
- Тем временем приготовьте глазурь. Сахарную пудру, лимонный сок и яичный белок взбейте до однородной белой массы. Намажьте этой массой куличи и украсьте на свой вкус.