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Паска "Золотава"

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм борошна;

– 400 мілілітрів молока 3,2%;

– 10 жовтків;

– 100 грамів пресованих дріжджів;

– 200 грамів масла 82%;

– 300 грамів цукру;

– 200 грамів родзинок;

– 0,5 чайної ложки солі;

– цедра 1 лимона.

Для глазурі:

– 1 білок;

– 150 грамів пудри;

– 1 столова ложка лимонного соку.

Приготування:

Залийте дріжджі теплим молоком, додайте 100 грамів цукру і 200 грамів борошна. Перемішайте та поставте в тепле місце. Опара має зрости вдвічі. Після цього додайте решту цукру, жовтки, сіль та борошно. Натріть на дрібній терці лимонну цедру. Вимішайте тісто, додайте розтоплене, але охолоджене масло. Місіть тісто доти, доки воно не почне відставати від рук. Після цього додайте родзинки. Накрийте рушником миску з тістом та поставте її в тепле місце. Коли воно виросте вдвічі, вимісіть його ще раз і знову лишіть у теплі. Викладіть тісто у форму на третину об'єму. Дайте йому знову вирости вдвічі. Розігрійте духовку до 180 градусів. Маленькі пасочки випікайте 15 – 20 хвилин, а великі – 25 – 30. Тим часом приготуйте глазур. Цукрову пудру, лимонний сік та яєчний білок збийте до однорідної білої маси. Намастіть цією масою паски та прикрасьте на свій смак.

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