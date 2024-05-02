Обов'язково спробуйте втілити в життя цей рецепт. Така паска точно сподобається всім.
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Паска "Золотава"
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Залийте дріжджі теплим молоком, додайте 100 грамів цукру і 200 грамів борошна. Перемішайте та поставте в тепле місце. Опара має зрости вдвічі.
- Після цього додайте решту цукру, жовтки, сіль та борошно. Натріть на дрібній терці лимонну цедру.
- Вимішайте тісто, додайте розтоплене, але охолоджене масло. Місіть тісто доти, доки воно не почне відставати від рук. Після цього додайте родзинки.
- Накрийте рушником миску з тістом та поставте її в тепле місце. Коли воно виросте вдвічі, вимісіть його ще раз і знову лишіть у теплі.
- Викладіть тісто у форму на третину об'єму. Дайте йому знову вирости вдвічі.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Маленькі пасочки випікайте 15 – 20 хвилин, а великі – 25 – 30.
- Тим часом приготуйте глазур. Цукрову пудру, лимонний сік та яєчний білок збийте до однорідної білої маси. Намастіть цією масою паски та прикрасьте на свій смак.