Надзвичайно смачний та простий у приготуванні пісочний пиріг з мандаринами від Лізи Глінської також можна готувати з апельсинами, або міксом цитрусових.

Джерело: інстаграм Лізи Глінської Талановита кондитерка Ліза Глінська підготувала для читачів сезонний смачний пиріг з мандаринами та сметанковою заливкою. Читайте також Як приготувати бісквітний пиріг з мандаринами: домашній рецепт Ніжна пісочна основа мандаринового пирога приємно хрустітиме в роті, а сметанкова заливка доповнить гру смаків у десерті. Як приготувати пісочний пиріг з мандаринами Інгредієнти:

Для пісочного тіста:

– 100 г борошна;

– 50 г вершкового масла;

– 40 г жовтків;

– 30 г цукру;

– 3 г розпушувача;

– дрібка солі.

Для сметанкової заливки:

– 100 г сметани;

– 30 г цукру;

– 5 г кукурудзяного крохмалю;

– 50 г яєць;

– цедра мандарин.

Для мандаринового мармеладу:

– 5 мандарин;

– 50 г цукру;

– 50 мл води;

– 100 мл мандаринового фрешу;

– 6 г желатину+30 мл води. З'єднайте яєчний жовток з цукром. У окремій мисці змішайте борошно з розпушувачем та сіллю. Натріть холодне вершкове масло до борошна та вимішайте руками в крихту. Додайте до крихти яєчну масу та замісіть еластичне тісто. Відправте тісто відпочити в холодильник, попередньо загорнувши його в харчову плівку. 10-15 хвилин в холодильнику для тіста буде достатньо. Для приготування заливки натріть цедру одного мандарина, з'єднайте її з яйцем та цукром й перемішайте. Додайте до маси кукурудзяний крохмаль – перемішайте, далі влийте сметани та знову перемішайте. Розігрійте духовку до 180 градусів. Викладіть тісто у круглу форму для тарту, розрівняйте руками та зріжте зайве з бортів. Залийте основу сметанковою сумішшю та відправте випікатись на 20-25 хвилин. Почистіть мандарини від шкірки та насіння, зробіть невеликий надріз на кожному шматочку та відправте варитися у каструлю з сиропом із води, мандаринового фрешу та цукру. Варіть мандарини на слабкому вогні після кипіння протягом 15 хвилин. Готовий пиріг вийміть з духовки та залишіть охолонути, верх пирога осяде – не переживайте. Розведіть желатин з водою та залишіть набухати на 10 хвилин. З'єднайте з мандаринами в сиропі та перемішайте. Викладіть мандарини на пиріг та полийте охолодженим сиропом, не гарячим. Готовий пиріг з мандаринами відправте в холодильник на 2-3 години. Смачного! Рецепт мандаринового тарту за рецептом Лізи Глінської – відео: