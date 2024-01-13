Идеальный рецепт для ленивых выходных: готовим простой манник на кефире
13 января 2024, 09:09Читати новину українською
Источник:polli_cooking
Если хотите что-то испечь без мороки, сделайте манник. Ведь он максимально прост в приготовлении.
Для манника нужны только самые простые ингредиенты. В частности, кефир и яйца.
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Манник – пошаговый рецепт
- Время: 50 минут
- Порций: 8
– 1 стакан манки;
– 1 стакан кефира;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 2 яйца;
– 0,5 стакана сахара;
– 8 граммов ванильного сахара;
– 80 граммов сливочного масла.
Приготовление:
- Манку залейте кефиром и добавьте разрыхлитель. Хорошо перемешайте и отставьте набухать на 10 – 15 минут.
- Тем временем к яйцам добавьте сахар, ванильный сахар и хорошо взбейте. Влейте растопленное сливочное масло и перемешайте.
- Далее к яйцам добавьте манку и снова перемешайте.
- Перелейте массу в форму и отправьте в разогретую до 170 градусов духовку на 30 минут.