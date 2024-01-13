Для манника потрібні лише найпростіші інгредієнти. Зокрема, кефір та яйця.

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Манник – покроковий рецепт

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1 склянка манки;

– 1 склянка кефіру;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 2 яйця;

– 0,5 склянки цукру;

– 8 грамів ванільного цукру;

– 80 грамів вершкового масла.

Приготування:

Манку залийте кефіром та додайте розпушувач. Добре перемішайте та відставте набухати на 10 – 15 хвилин. Тим часом до яєць додайте цукор, ванільний цукор та добре збийте. Влийте розтоплене вершкове масло та перемішайте. Далі до яєць додайте манку і знову перемішайте. Перелийте масу у форму та відправте в розігріту до 170 градусів духовку на 30 хвилин.

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