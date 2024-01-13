Для манника потрібні лише найпростіші інгредієнти. Зокрема, кефір та яйця.

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Манник – покроковий рецепт

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. Манку залийте кефіром та додайте розпушувач. Добре перемішайте та відставте набухати на 10 – 15 хвилин.
  2. Тим часом до яєць додайте цукор, ванільний цукор та добре збийте. Влийте розтоплене вершкове масло та перемішайте.
  3. Далі до яєць додайте манку і знову перемішайте.
  4. Перелийте масу у форму та відправте в розігріту до 170 градусів духовку на 30 хвилин.