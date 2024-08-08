Фантастический манник на кефире: бабушкин рецепт из самых простых ингредиентов
8 августа 2024, 09:00Читати новину українською
Источник:инстаграм Яны Шумило
Роскошный пирог можно сделать из того, что всегда есть дома. Просто воспользуйтесь этим простым бабушкиным рецептом.
Такой манник идеально подойдет для семейного чаепития. Он вам точно понравится.
Стоит попробовать Трубочки с белково-заварным кремом: элементарный рецепт за 25 минут
Бабушкин пирог
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 6
– 2 яйца;
– 1 стакан сахара;
– 1 стакан кефира;
– 1 стакан манки;
– 1 стакан муки;
– пакетик разрыхлителя;
– пакетик ванилина;
– 3 столовые ложки растительного масла;
– замороженные вишни или варенье по вкусу.
Приготовление:
- Смешайте яйца, сахар, кефир и манку. Дайте разбухнуть 30 – 50 минут.
- Далее всыпьте муку, разрыхлитель, ванилин и масло.
- Выложите первый слой теста в смазанную маслом форму.
- Добавьте вишни или варенье и залейте вторым слоем теста.
- Выпекайте 50 минут в разогретой до 180 градусов духовке.