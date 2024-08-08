Для этого надо использовать готовое слоеное тесто. Попробуйте – вам понравится.
Стоит попробовать Раз, два – и готово: готовим нежную шарлотку с белым наливом
Трубочки с белково-заварным кремом
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Смотрите, как готовить трубочки с кремом: видео
Приготовление:
- Слоеное тесто нарежьте на тонкие полоски шириной 1,5 – 2 сантиметра. Если есть формы для выпекания, то оберните их тестом. Если нет, сформируйте конусные формы из фольги.
- Смажьте трубочки желтком и отправьте выпекаться при температуре 180 градусов 15 – 20 минут.
- Для крема горячую воду соедините с сахаром и отправьте вариться. Добавьте лимонную кислоту и варите сироп до загустения. Одновременно взбейте белки до пышности.
- Влейте горячий сироп и продолжайте взбивать. Взбивайте белки миксером до острых пиков и посветления 7 – 10 минут.
- Снимите трубочки с форм, наполните кремом с помощью кондитерского мешка и посыпьте сахарной пудрой.