Для этого надо использовать готовое слоеное тесто. Попробуйте – вам понравится.

Стоит попробовать Раз, два – и готово: готовим нежную шарлотку с белым наливом

Трубочки с белково-заварным кремом

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Смотрите, как готовить трубочки с кремом: видео

Приготовление:

  1. Слоеное тесто нарежьте на тонкие полоски шириной 1,5 – 2 сантиметра. Если есть формы для выпекания, то оберните их тестом. Если нет, сформируйте конусные формы из фольги.
  2. Смажьте трубочки желтком и отправьте выпекаться при температуре 180 градусов 15 – 20 минут.
  3. Для крема горячую воду соедините с сахаром и отправьте вариться. Добавьте лимонную кислоту и варите сироп до загустения. Одновременно взбейте белки до пышности.
  4. Влейте горячий сироп и продолжайте взбивать. Взбивайте белки миксером до острых пиков и посветления 7 – 10 минут.
  5. Снимите трубочки с форм, наполните кремом с помощью кондитерского мешка и посыпьте сахарной пудрой.