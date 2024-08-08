Такий манник ідеально підійде для сімейного чаювання. Він вам точно сподобається.

Варто спробувати Трубочки з білково-заварним кремом: елементарний рецепт за 25 хвилин

Бабусин пиріг

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Змішайте яйця, цукор, кефір та манку. Дайте розбухнути 30 – 50 хвилин.
  2. Далі всипте борошно, розпушувач, ванілін та олію.
  3. Викладіть перший шар тіста у змащену олією форму.
  4. Додайте вишні чи варення і залийте другим шаром тіста.
  5. Випікайте 50 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.