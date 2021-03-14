Простой рецепт манника на кефире от звезды Мастер Шеф Владимира Троцкого
Манник – вкусный и легкий в приготовлении десерт, который точно понравится всей вашей семье или гостям.
Источник:инстаграм Владимира Троцкого
Кулинар и звезда шоу "Мастер Шеф" Владимир Троцкий поделился с читателями рецептом своего любимого десерта – манника.
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Владимир Троцкий не продолжил работать шеф-поваром, хоть и попал в суперфинал кулинарного шоу "Мастер Шеф", однако продолжает делиться с поклонниками своими рецептами вкусных блюд.
Как приготовить манник
- В глубокой миске залейте манку кефиром и дайте ей настояться в течение 30-40 минут.
- Добавьте к смеси мягкое сливочное масло и остальные ингредиенты: соду, муку, сахар, яйца.
- Тщательно перемешайте тесто для манника до однородной консистенции без комочков.
- Выложите тесто для выпечки в противень диаметром 22 сантиметра.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте манник в течение 35-40 минут.
- Готовую выпечку охладите при комнатной температуре и подавайте к столу. Приятного аппетита!
По желанию, к маннику можно добавлять изюм, курагу или чернослив. Подавайте манник с чаем или вкусным домашним компотом.
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