Манник – вкусный и легкий в приготовлении десерт, который точно понравится всей вашей семье или гостям.

Кулинар и звезда шоу "Мастер Шеф" Владимир Троцкий поделился с читателями рецептом своего любимого десерта – манника.

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Владимир Троцкий не продолжил работать шеф-поваром, хоть и попал в суперфинал кулинарного шоу "Мастер Шеф", однако продолжает делиться с поклонниками своими рецептами вкусных блюд.

Как приготовить манник

Ингредиенты:

– 1 стакан манки;

– 1 стакан сахара;

– 1 стакан кефира;

– 2 яйца;

– ½ Ч. л соды;

– 100 г сливочного масла;

– 1 стакан муки.

В глубокой миске залейте манку кефиром и дайте ей настояться в течение 30-40 минут. Добавьте к смеси мягкое сливочное масло и остальные ингредиенты: соду, муку, сахар, яйца. Тщательно перемешайте тесто для манника до однородной консистенции без комочков. Выложите тесто для выпечки в противень диаметром 22 сантиметра. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте манник в течение 35-40 минут. Готовую выпечку охладите при комнатной температуре и подавайте к столу. Приятного аппетита!

По желанию, к маннику можно добавлять изюм, курагу или чернослив. Подавайте манник с чаем или вкусным домашним компотом.