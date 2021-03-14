Простий рецепт манника на кефірі від зірки Мастер Шеф Володимира Троцького
Манник – смачний та легкий у приготуванні десерт, який точно сподобається всій вашій родині чи гостям.
Джерело:інстаграм Володимира Троцького
Кулінар та зірка шоу "Мастер Шеф" Володимир Троцький поділився з читачами рецептом свого улюбленого десерту – манника.
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Володимир Троцький не продовжив працювати шеф-кухарем, хоч і потрапив до суперфіналу кулінарного шоу "Мастер Шеф", проте продовжує ділитися з шанувальниками своїми рецептами смачних страв.
Як приготувати манник
- У глибокій мисці залийте манку кефіром та дайте їй настоятися протягом 30-40 хвилин.
- Додайте до суміші м'яке вершкове масло та решту інгредієнтів: соду, борошно, цукор, яйця.
- Ретельно перемішайте тісто для манника до однорідної консистенції без грудочок.
- Викладіть тісто для випічки у деко діаметром 22 сантиметри.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте манник протягом 35-40 хвилин.
- Готову випічку охолодіть при кімнатній температурі та подавайте до столу. Смачного!
За бажанням, до манника можна додавати родзинки, курагу або чорнослив.Подавайте манник з чаєм або смачним домашнім компотом.
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