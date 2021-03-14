Манник – смачний та легкий у приготуванні десерт, який точно сподобається всій вашій родині чи гостям.

Кулінар та зірка шоу "Мастер Шеф" Володимир Троцький поділився з читачами рецептом свого улюбленого десерту – манника.

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Володимир Троцький не продовжив працювати шеф-кухарем, хоч і потрапив до суперфіналу кулінарного шоу "Мастер Шеф", проте продовжує ділитися з шанувальниками своїми рецептами смачних страв.

Як приготувати манник

Інгредієнти:

– 1 склянка манки;

– 1 склянка цукру;

– 1 склянка кефіру;

– 2 яйця;

– ½ ч. л соди;

– 100 г вершкового масла;

– 1 склянка борошна.

У глибокій мисці залийте манку кефіром та дайте їй настоятися протягом 30-40 хвилин. Додайте до суміші м'яке вершкове масло та решту інгредієнтів: соду, борошно, цукор, яйця. Ретельно перемішайте тісто для манника до однорідної консистенції без грудочок. Викладіть тісто для випічки у деко діаметром 22 сантиметри. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте манник протягом 35-40 хвилин. Готову випічку охолодіть при кімнатній температурі та подавайте до столу. Смачного!

За бажанням, до манника можна додавати родзинки, курагу або чорнослив.Подавайте манник з чаєм або смачним домашнім компотом.