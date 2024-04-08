Манник "Зебра": такой простой и вкусный, что можно печь каждый день – проверенный рецепт

8 апреля 2024, 11:02
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Источник:

kaplun.lora

Пожалуй, никто не откажется от угощения вкусным манником. Попробуйте приготовить его по этому простому рецепту – вам понравится.

Для этого манника нужны только самые простые ингредиенты. Однако вкус у него будет незабываемый.

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Пошаговый рецепт манника "Зебра"

Время: 1 час

Порций: 5

Ингредиенты:
– 250 граммов пшеничной муки;
– 1 стакан манки;
– 1 стакан сахара;
– 3 куриных яйца;
– 80 миллилитров подсолнечного масла;
– 300 миллилитров кефира;
– 10 граммов разрыхлителя для теста;
– 4 столовые ложки какао.

Приготовление:

  1. Соедините манку с кефиром, хорошо перемешайте и оставьте на 20 – 30 минут.
  2. Яйца вместе с сахаром взбейте миксером до густой пены. Добавьте по вкусу ванильный сахар и щепотку соли.
  3. К массе влейте масло и тщательно перемешайте.
  4. К манке с кефиром добавьте 10 граммов разрыхлителя, влейте туда же яичную смесь и перемешайте.
  5. Добавьте просеянную муку и снова перемешайте. Тесто разделите на 2 части. К одной добавьте какао и перемешайте.
  6. Форму для манника застелите пергаментом и смажьте сливочным маслом.
  7. Выложите горкой 2 столовые ложки сначала белого теста, а затем столько же коричневого. Продолжайте заполнять форму таким образом, пока тесто не закончится. По желанию сформируйте более оригинальный узор ложкой.
  8. Выпекайте при температуре 180 градусов примерно 30 – 40 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой.
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Автор: Ольга Котів