Овощи можно приготовить многими способами, но вкуснее всего останется на огне (мангале). Однако и другие не нужно отбрасывать – на сковороде или в духовке они тоже будут вкусными и сохранят свою пользу.

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Чтобы добавить особый вкус и подчеркнуть овощи ароматами, используем оригинальный и простой маринад на основе специй и масла. Будет очень вкусно, мы уверены!

Рецепт маринада для овощей на гриле, духовке или в сковороде

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Для приготовления маринада к овощам смешиваем все ингредиенты.
  • Выбранные овощи для блюда (перец, помидоры, кабачки, баклажаны или другие) моем и нарезаем произвольными кусочками.
  • Далее поливаем овощи и даем немного промариноваться 15 – 20 минут. Кстати, такие овощи еще вкуснее на следующий день.
  • Выкладываем на гриль, сковороду или в духовку и готовим.

Приятного аппетита!