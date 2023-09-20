Элементарная заправка к овощам гриль на сковороде, в духовке или на огне

Овощи – одни из самых полезных продуктов, которые можно использовать в качестве гарнира, закуски или отдельного блюда. Чтобы не стоять долго у плиты, мы предлагаем приготовить их со специями в особом маринаде.

Овощи можно приготовить многими способами, но вкуснее всего останется на огне (мангале). Однако и другие не нужно отбрасывать – на сковороде или в духовке они тоже будут вкусными и сохранят свою пользу.

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Чтобы добавить особый вкус и подчеркнуть овощи ароматами, используем оригинальный и простой маринад на основе специй и масла. Будет очень вкусно, мы уверены!

Рецепт маринада для овощей на гриле, духовке или в сковороде

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

– 50 граммов масла;– 1 столовая ложка бальзамического или винного уксуса;– сок половины лимона;– 1 – 2 зубчика чеснока;– половина чайной ложки соли;– укроп;– петрушка;– сухие травы: майоран, орегано, базилик, тархун (по желанию).

Приготовление:

Для приготовления маринада к овощам смешиваем все ингредиенты.

Выбранные овощи для блюда (перец, помидоры, кабачки, баклажаны или другие) моем и нарезаем произвольными кусочками.

Далее поливаем овощи и даем немного промариноваться 15 – 20 минут. Кстати, такие овощи еще вкуснее на следующий день.

Выкладываем на гриль, сковороду или в духовку и готовим.

Приятного аппетита!

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