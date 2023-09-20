Элементарная заправка к овощам гриль на сковороде, в духовке или на огне
20 сентября 2023, 16:19Читати новину українською
Источник:Светлана Левицкая
Овощи – одни из самых полезных продуктов, которые можно использовать в качестве гарнира, закуски или отдельного блюда. Чтобы не стоять долго у плиты, мы предлагаем приготовить их со специями в особом маринаде.
Овощи можно приготовить многими способами, но вкуснее всего останется на огне (мангале). Однако и другие не нужно отбрасывать – на сковороде или в духовке они тоже будут вкусными и сохранят свою пользу.
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Чтобы добавить особый вкус и подчеркнуть овощи ароматами, используем оригинальный и простой маринад на основе специй и масла. Будет очень вкусно, мы уверены!
Рецепт маринада для овощей на гриле, духовке или в сковороде
- Время: 30 минут
- Порции: 2
– 50 граммов масла;
– 1 столовая ложка бальзамического или винного уксуса;
– сок половины лимона;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– половина чайной ложки соли;
– укроп;
– петрушка;
– сухие травы: майоран, орегано, базилик, тархун (по желанию).
Приготовление:
- Для приготовления маринада к овощам смешиваем все ингредиенты.
- Выбранные овощи для блюда (перец, помидоры, кабачки, баклажаны или другие) моем и нарезаем произвольными кусочками.
- Далее поливаем овощи и даем немного промариноваться 15 – 20 минут. Кстати, такие овощи еще вкуснее на следующий день.
- Выкладываем на гриль, сковороду или в духовку и готовим.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить классический рецепт солянки.