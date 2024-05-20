Секретный ингредиент – кефир. Он прекрасно подходит для маринования свинины.
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Рецепт маринада к шашлыку
- Время: 30 минут + 2 часа
- Порций: 6
Смотрите, как мариновать шашлык: видео
Приготовление:
- Мясо нарежьте кусочками весом 50 – 70 граммов, лук – полукольцами, а розмарин – мелко.
- Выложите мясо, лук и розмарин в контейнер, добавьте соль, перец, специи и тщательно перемешайте.
- Налейте соевый соус, кефир, газированную воду, масло и снова хорошо перемешайте. Маринуйте 2 часа, периодически перемешивая.
- Разожгите мангал. Мясо нанизывайте на шампуры и жарьте, периодически переворачивая, до готовности. На это уйдет примерно 15 – 20 минут.