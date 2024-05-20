Секретный ингредиент – кефир. Он прекрасно подходит для маринования свинины.

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Рецепт маринада к шашлыку

  • Время: 30 минут + 2 часа
  • Порций: 6

Смотрите, как мариновать шашлык: видео

Приготовление:

  1. Мясо нарежьте кусочками весом 50 – 70 граммов, лук – полукольцами, а розмарин – мелко.
  2. Выложите мясо, лук и розмарин в контейнер, добавьте соль, перец, специи и тщательно перемешайте.
  3. Налейте соевый соус, кефир, газированную воду, масло и снова хорошо перемешайте. Маринуйте 2 часа, периодически перемешивая.
  4. Разожгите мангал. Мясо нанизывайте на шампуры и жарьте, периодически переворачивая, до готовности. На это уйдет примерно 15 – 20 минут.