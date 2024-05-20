Секретний інгредієнт – кефір. Він чудово підходить для маринування свинини.

Варто спробувати Так ви ще не куштували: рецепт закуски з кабачка, перед якою ніхто не встоїть

Рецепт маринаду до шашлику

  • Час: 30 хвилин + 2 години
  • Порцій: 6

Дивіться, як маринувати шашлик: відео

Приготування:

  1. М'ясо наріжте шматочками вагою 50 – 70 грамів, цибулю – півкільцями, а розмарин – дрібно.
  2. Викладіть м'ясо, цибулю і розмарин у контейнер, додайте сіль, перець, спеції та ретельно перемішайте.
  3. Налийте соєвий соус, кефір, газовану воду, олію і знову добре перемішайте. Маринуйте 2 години, періодично перемішуючи.
  4. Розпаліть мангал. М'ясо нанизуйте на шампури та смажте, періодично перевертаючи, до готовності. На це піде приблизно 15 – 20 хвилин.