Секретний інгредієнт – кефір. Він чудово підходить для маринування свинини.
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Рецепт маринаду до шашлику
- Час: 30 хвилин + 2 години
- Порцій: 6
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Приготування:
- М'ясо наріжте шматочками вагою 50 – 70 грамів, цибулю – півкільцями, а розмарин – дрібно.
- Викладіть м'ясо, цибулю і розмарин у контейнер, додайте сіль, перець, спеції та ретельно перемішайте.
- Налийте соєвий соус, кефір, газовану воду, олію і знову добре перемішайте. Маринуйте 2 години, періодично перемішуючи.
- Розпаліть мангал. М'ясо нанизуйте на шампури та смажте, періодично перевертаючи, до готовності. На це піде приблизно 15 – 20 хвилин.