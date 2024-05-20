Тайну вкуса и аромата раскрыли: рецепт лучшего маринада для шашлыка
20 мая 2024, 12:59Читати новину українською
Источник:pava_vb
Чтобы шашлык получился вкусным, важно подобрать правильный маринад. Воспользуйтесь этим рецептом, ведь с ним мясо всегда сочное.
Секретный ингредиент – кефир. Он прекрасно подходит для маринования свинины.
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Рецепт маринада к шашлыку
- Время: 30 минут + 2 часа
- Порций: 6
– 3 килограмма свиного ошейка;
– 600 граммов лука;
– 3 веточки розмарина;
– 0,5 чайной ложки копченой паприки;
– 0,5 чайной ложки молотого кориандра;
– 200 миллилитров соевого соуса;
– 200 миллилитров кефира;
– 200 миллилитров газированной воды;
– 1 столовая ложка горчицы;
– 50 миллилитров растительного масла; – соль, перец по вкусу.
Смотрите, как мариновать шашлык: видео
Приготовление:
- Мясо нарежьте кусочками весом 50 – 70 граммов, лук – полукольцами, а розмарин – мелко.
- Выложите мясо, лук и розмарин в контейнер, добавьте соль, перец, специи и тщательно перемешайте.
- Налейте соевый соус, кефир, газированную воду, масло и снова хорошо перемешайте. Маринуйте 2 часа, периодически перемешивая.
- Разожгите мангал. Мясо нанизывайте на шампуры и жарьте, периодически переворачивая, до готовности. На это уйдет примерно 15 – 20 минут.