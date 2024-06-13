Очень вкусный и ароматный: готовим фантастический маринад для шашлыка с горчицей

В приготовлении шашлыка очень важно сделать правильный маринад. Советуем попробовать замариновать мясо во французской горчице.

Этот рецепт удивит вас простотой и вкусом. Обязательно сохраните его, чтобы потом воплотить в жизнь.

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Маринад с французской горчицей

Время : 2 часа 20 минут

: 2 часа 20 минут Порций: 6

– 2 килограмма мяса;– 100 – 150 граммов французской горчицы;– специи, соль по вкусу.

Приготовление: