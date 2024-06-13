Очень вкусный и ароматный: готовим фантастический маринад для шашлыка с горчицей

13 июня 2024, 16:50
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Источник:

"Время Действий"

В приготовлении шашлыка очень важно сделать правильный маринад. Советуем попробовать замариновать мясо во французской горчице.

Этот рецепт удивит вас простотой и вкусом. Обязательно сохраните его, чтобы потом воплотить в жизнь.

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Маринад с французской горчицей

  • Время: 2 часа 20 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 2 килограмма мяса;
– 100 – 150 граммов французской горчицы;
– специи, соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Помойте и нарежьте мясо крупными кусками – 5 – 8 сантиметров минимум.
  2. Перемешайте мясо с французской горчицей. Ее секрет заключается в том, что она способна смягчить любое мясо, даже самое жесткое, а зерна приятно хрустят после запекания.
  3. Посолите и добавьте специи по вкусу. Снова перемешайте и оставьте мариноваться минимум на 2 часа.
  4. Запекайте над раскаленными углями до готовности и приятной коричневой корочки.
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Автор: Ольга Котів