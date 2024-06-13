Цей рецепт здивує вас простотою та смаком. Обов'язково збережіть його, щоб потім втілити у життя.
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Маринад з французькою гірчицею
- Час: 2 години 20 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Помийте та наріжте м'ясо великими шматками – 5 – 8 сантиметрів мінімум.
- Перемішайте м'ясо з французькою гірчицею. Її секрет полягає в тому, що вона здатна пом'якшити будь-яке м'ясо, навіть найжорсткіше, а зерна приємно хрумтять після запікання.
- Посоліть та додайте спеції до смаку. Знову перемішайте та залиште маринуватися мінімум на 2 години.
- Запікайте над розпеченим вугіллям до готовності та приємної коричневої скоринки.