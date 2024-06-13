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Маринад з французькою гірчицею

Час : 2 години 20 хвилин

: 2 години 20 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 кілограми м'яса;

– 100 – 150 грамів французької гірчиці;

– спеції, сіль до смаку.

Приготування:

Помийте та наріжте м'ясо великими шматками – 5 – 8 сантиметрів мінімум. Перемішайте м'ясо з французькою гірчицею. Її секрет полягає в тому, що вона здатна пом'якшити будь-яке м'ясо, навіть найжорсткіше, а зерна приємно хрумтять після запікання. Посоліть та додайте спеції до смаку. Знову перемішайте та залиште маринуватися мінімум на 2 години. Запікайте над розпеченим вугіллям до готовності та приємної коричневої скоринки.

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