Курятина отличная замена свинине. Это мясо скоро маринуется и не нужно тратить много времени на приготовление.
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Шашлык из куриного филе
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Мясо промойте и нарежьте кусочками.
- Перец помойте и также нарежьте кусочками, похожими по размеру на мясо.
- Все специи высыпьте в миску с мясом и перцем, добавьте масло и перемешайте.
- Нанизывайте мясо и перец на шампуры.
- Поместите шампуры на разогретую решетку для гриля и время от времени переворачивайте их, чтобы они не пригорели.
- Мясо готовится очень быстро.