Курятина отличная замена свинине. Это мясо скоро маринуется и не нужно тратить много времени на приготовление.

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Шашлык из куриного филе

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Мясо промойте и нарежьте кусочками.
  2. Перец помойте и также нарежьте кусочками, похожими по размеру на мясо.
  3. Все специи высыпьте в миску с мясом и перцем, добавьте масло и перемешайте.
  4. Нанизывайте мясо и перец на шампуры.
  5. Поместите шампуры на разогретую решетку для гриля и время от времени переворачивайте их, чтобы они не пригорели.
  6. Мясо готовится очень быстро.