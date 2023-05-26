Безумовно існує багато різних маринадів до м'яса, але як знайти той, який не підведе? У нас є рецепт перевіреного маринаду до свинини з ківі.

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Свинина – м’ясо досить м’яке і соковите, тому шашлик слід маринувати не більше 30 – 40 хвилин. Якщо перетримати м'ясо, воно розповзеться на окремі волокна, ставши занадто м’яким.

Рецепт маринаду з ківі до шашлику зі свинини

  • Час: 30 – 40 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Натираємо очищене від шкірки ківі на тертку або подрібнюємо в блендері.
  • Ріпчасту цибулю нарізаємо тонкими кільцями.
  • Мінеральну воду з'єднуємо зі спеціями. Щоб отримати європейський соус, додайте орегано, розмарин і базилік. Для кавказького маринаду: часник, перець, зіру, кумин і коріандр.
  • Поливаємо нарізане порційними шматками м'ясо. Додаємо цибулю та ківі – перемішуємо.
  • Залишаємо на 30 – 40 хвилин та готуємо.

Смачного!