Суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський поділився своїм простим рецептом. Для нього вам потрібні лише найпростіші інгредієнти та трохи часу.
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Рецепт маринованої капусти
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Капусту тоненько нашаткуйте, добре перемніть з сіллю і помістіть у півлітрову банку.
- Воду з усіма спеціями, цукром і оцтом доведіть до кипіння.
- Залийте капусту щойно знятим з плити маринадом. Зверху можна додати трохи олії.
- Ще гарячу банку поставте у гарячу воду хвилин на 10 – 15, щоб капуста добре промаринувалася. Охолодіть і дайте постояти до вечора. Якщо залишити капусту маринуватися на 1 – 2 дні, її смак стане ще кращим.