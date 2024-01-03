Суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський поділився своїм простим рецептом. Для нього вам потрібні лише найпростіші інгредієнти та трохи часу.

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Рецепт маринованої капусти

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Капусту тоненько нашаткуйте, добре перемніть з сіллю і помістіть у півлітрову банку.
  2. Воду з усіма спеціями, цукром і оцтом доведіть до кипіння.
  3. Залийте капусту щойно знятим з плити маринадом. Зверху можна додати трохи олії.
  4. Ще гарячу банку поставте у гарячу воду хвилин на 10 – 15, щоб капуста добре промаринувалася. Охолодіть і дайте постояти до вечора. Якщо залишити капусту маринуватися на 1 – 2 дні, її смак стане ще кращим.