Вы забудете о квашеной капусте: рецепт лучшей закуски от звездного судьи "МастерШеф"
3 января 2024, 16:10Читати новину українською
Источник:Владимир Ярославский
Капусту можно не только заквасить, но и замариновать. Вкусная и хрустящая закуска будет готова уже через несколько часов.
Судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился своим простым рецептом. Для него вам нужны только самые простые ингредиенты и немного времени.
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Рецепт маринованной капусты
- Время: 30 минут
- Порций: 6
– 300 граммов капусты;
– 250 граммов воды;
– 30 граммов яблочного уксуса;
– 10 граммов соли;
– 30 граммов сахара;
– немного гвоздики, звездочка бадьяна, кориандр, фенхель;
– подсолнечное масло по желанию.
Приготовление:
- Капусту тоненько нашинкуйте, хорошо перемените с солью и поместите в полулитровую банку.
- Воду со всеми специями, сахаром и уксусом доведите до кипения.
- Залейте капусту только что снятым с плиты маринадом. Сверху можно добавить немного растительного масла.
- Еще горячую банку поставьте в горячую воду минут на 10 – 15, чтобы капуста хорошо промариновалась. Охладите и дайте постоять до вечера. Если оставить капусту мариноваться на 1 – 2 дня, ее вкус станет еще лучше.