Одно из обязательных блюд на Сочельник: как быстро замариновать сельдь
15 декабря 2023, 06:37Читати новину українською
Источник:Beszamel
Сельдь – непременный элемент праздничного стола. Есть несколько секретов, которые помогут замариновать его без затрат времени и усилий.
Для того чтобы удивить родных таким привычным блюдом как маринованная сельдь, следует хорошо подумать над ингредиентами. Сельдь, маринованная в лимонном соке, получается нежной, кислой и необычайно ароматной благодаря добавленным специям. А готовится он очень просто!
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Рецепт маринованной сельди
- Время: 1 час
- Порций: 6
Такая рыбка будет точно смаковать / Фото с сайта Евгения КлопотенкоИнгредиенты:
– 8 филе сельди;
– 2 лимона;
– 1 столовая ложка коричневого сахара или меда;
– 1 красная луковица;
– 1 перец чили;
– половина чайной ложки карри;
– 100 миллилитров подсолнечного масла;
– 1 зубчик чеснока.
Приготовление:
- Филе сельди замочите в холодной воде на 4 часа, за это время приготовьте маринад.
- Лимонный сок смешайте с сахаром или медом, добавьте карри, перец чили, растительное масло, измельченный чеснок и кубики лука.
- Отставьте в холодильник на 2 часа.
- Филе сельди извлеките из воды и обсушите на бумажных полотенцах, опустите в маринад, оставьте в холодильнике на 24 часа.
- Иногда помешивайте рыбу в маринаде.
Как вкусно замариновать сельдь
- Прежде всего следует приобрести качественную рыбу. Выбирайте сельдь, которая выглядит свежей и имеет яркий цвет. Кожа должна быть глянцевой, без сухости или тусклости. Она должна быть цельной, без повреждений или потресканий. Сельдь должна иметь приятный морской запах.
- Чем дольше сельдь мариновалась, тем насыщеннее будет вкус. Обычно рекомендуется оставить его в маринаде по крайней мере на 24 часа, но вы можете экспериментировать со временем в соответствии со своим вкусом.