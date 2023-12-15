Для того, щоб здивувати рідних такою звичною стравою як маринований оселедець, слід добре подумати над інгредієнтами. Оселедець, маринований у лимонному соку, виходить ніжним, кислим і надзвичайно ароматним завдяки доданим спеціям. А готується він дуже просто!

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Рецепт маринованого оселедця

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Така рибка точно смакуватиме / Фото з сайту Євгена Клопотенка

Інгредієнти:

– 8 філе оселедця;

– 2 лимона;

– 1 столова ложка коричневого цукру або меду;

– 1 червона цибулина;

– 1 перець чилі;

– половина чайної ложки каррі;

– 100 мілілітрів соняшникової олії;

– 1 зубчик часнику.

Приготування:

Філе оселедця замочіть в холодній воді на 4 години, за цей час приготуйте маринад. Лимонний сік змішайте з цукром або медом, додайте каррі, перець чилі, олію, подрібнений часник і кубики цибулі. Відставте в холодильник на 2 години. Філе оселедця вийміть з води і обсушіть на паперових рушниках, опустіть в маринад, залиште в холодильнику на 24 години. Час від часу помішуйте рибу у маринаді.

Як смачно замаринувати оселедець

Перш за все слід придбати якісну рибу. Обирайте оселедці, які виглядають свіжими та мають яскравий колір. Шкірка має бути глянцевою, без сухості або тьмяності. Вона має бути цільною, без пошкоджень або потріскань. Оселедець повинен мати приємний морський запах.

Чим довше оселедець маринується, тим насиченішим буде смак. Зазвичай, рекомендується залишити його у маринаді принаймні на 24 години, але ви можете експериментувати з часом відповідно до свого смаку.

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