В 10 раз вкуснее, чем грибы: приготовьте фантастические маринованные баклажаны

5 июля 2024, 15:59
Читати новину українською

Источник:

yuliia.senych

Маринованные баклажаны очень похожи на грибы. Однако за ними не надо идти в лес.

Такие баклажаны понравятся даже тем, кто не любит этот овощ. Обязательно сохраните этот рецепт.

Стоит попробовать Невероятно аппетитный: готовим салат из шпараговки на зиму

Маринованные баклажаны

  • Время: 10 минут + 1 час
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 баклажана;
– 3 – 4 зубчика чеснока;
– 1 лук;
– 1 столовая ложка сахара;
– 3 столовые ложки масла;
– 3 столовые ложки уксуса 9%;
– 1 чайная ложка соли;
– пучок укропа;
– кориандр по вкусу.

Смотрите, как мариновать баклажаны: видео

Приготовление:

  1. Баклажаны нарежьте на крупные кубики. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде на растительном масле до золотистости.
  2. Для маринада смешайте измельченный лук и натрите туда чеснок. Влейте масло и уксус, всыпьте сахар и соль и перемешайте.
  3. Маринад смешайте с поджаренными баклажанами и по желанию добавьте кориандр.
  4. В конце добавьте измельченный укроп и оставьте в холодильнике минимум на 1 час, а лучше – на ночь.

Будет интересно! Узнайте, как законсервировать черешню в холодном маринаде.
Автор: Ольга Котів