В 10 раз вкуснее, чем грибы: приготовьте фантастические маринованные баклажаны
5 июля 2024, 15:59Читати новину українською
Источник:yuliia.senych
Маринованные баклажаны очень похожи на грибы. Однако за ними не надо идти в лес.
Такие баклажаны понравятся даже тем, кто не любит этот овощ. Обязательно сохраните этот рецепт.
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Маринованные баклажаны
- Время: 10 минут + 1 час
- Порций: 4
– 2 баклажана;
– 3 – 4 зубчика чеснока;
– 1 лук;
– 1 столовая ложка сахара;
– 3 столовые ложки масла;
– 3 столовые ложки уксуса 9%;
– 1 чайная ложка соли;
– пучок укропа;
– кориандр по вкусу.
Смотрите, как мариновать баклажаны: видео
Приготовление:
- Баклажаны нарежьте на крупные кубики. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде на растительном масле до золотистости.
- Для маринада смешайте измельченный лук и натрите туда чеснок. Влейте масло и уксус, всыпьте сахар и соль и перемешайте.
- Маринад смешайте с поджаренными баклажанами и по желанию добавьте кориандр.
- В конце добавьте измельченный укроп и оставьте в холодильнике минимум на 1 час, а лучше – на ночь.