Такой салат станет идеальным дополнением к ужину. Кроме того, его можно есть даже самостоятельно.
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Салат из шпараговки на зиму
- Время: 1 час
- Порций: 6
Приготовление:
- Срежьте кончики со стручковой фасоли, после чего разрежьте ее пополам. Положите фасоль в кипяток, подсолите, доведите до кипения и проварите 10 минут. Далее откиньте ее на дуршлаг.
- Помидоры помойте и перекрутите через мясорубку. Лук и морковь почистите и помойте. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупную терку.
- Обжарьте лук в растительном масле до прозрачности, добавьте морковь и готовьте, помешивая, еще 5 – 7 минут.
- В большую кастрюлю выложите подготовленные ингредиенты. Перемешайте, вскипятите, добавьте соль, сахар, уксус, паприку и проварите, помешивая, 15 минут.
- Разложите готовый салат в теплые стерилизованные банки и закрутите их стерилизованными металлическими крышками. Укутайте и оставьте до остывания.