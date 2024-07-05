Такие баклажаны понравятся даже тем, кто не любит этот овощ. Обязательно сохраните этот рецепт.

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Маринованные баклажаны

  • Время: 10 минут + 1 час
  • Порций: 4

Смотрите, как мариновать баклажаны: видео

Приготовление:

  1. Баклажаны нарежьте на крупные кубики. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде на растительном масле до золотистости.
  2. Для маринада смешайте измельченный лук и натрите туда чеснок. Влейте масло и уксус, всыпьте сахар и соль и перемешайте.
  3. Маринад смешайте с поджаренными баклажанами и по желанию добавьте кориандр.
  4. В конце добавьте измельченный укроп и оставьте в холодильнике минимум на 1 час, а лучше – на ночь.