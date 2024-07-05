Такі баклажани сподобаються навіть тим, хто не любить цей овоч. Обов'язково збережіть цей рецепт.

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Мариновані баклажани

  • Час: 10 хвилин + 1 година
  • Порцій: 4

Дивіться, як маринувати баклажани: відео

Приготування:

  1. Баклажани наріжте на великі кубики. Обсмажте на добре розігрітій пательні на олії до золотистості.
  2. Для маринаду змішайте подрібнену цибулю і натріть туди часник. Влийте олію та оцет, всипте цукор і сіль та перемішайте.
  3. Маринад змішайте з підсмаженими баклажанами та за бажанням додайте коріандр.
  4. У кінці додайте подрібнений кріп і залиште в холодильнику мінімум на 1 годину, а краще – на ніч.