Закуска-обманка: готовим маринованные баклажаны, которые будут смаковать, как грибы

27 июля 2024, 23:55
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"Вкусняшки Юли"

Эти маринованные баклажаны очень легко спутать с грибами. Они точно понравятся вашим близким.

Такие баклажаны готовятся совсем не трудно. Они удивят всех.

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Баклажаны со вкусом грибов

  • Время: 1 час
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм баклажанов;
– 5 граммов соли;
– 40 миллилитров масла;
– 2 луковицы.
Для маринада:
– 75 миллилитров воды;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– 40 миллилитров уксуса 9%;
– 6 граммов черного перца горошком;
– 1 лавровый лист.

Приготовление:

  1. Баклажаны почистите и нарежьте кубиками. Посолите, перемешайте и оставьте на 30 минут.
  2. Слейте жидкость, разогрейте сковороду с маслом, положите в нее баклажаны и жарьте, помешивая, до готовности.
  3. Лук почистите и нарежьте полукольцами.
  4. Для маринада вскипятите воду, добавьте соль, сахар, лавровый лист, перец горошком, уксус и доведите до кипения.
  5. В миску выложите слоями баклажаны и лук, залейте горячим маринадом. Дайте остыть.
  6. Затем переложите баклажаны в контейнер, сверху поставьте небольшой груз и поставьте в холодильник на 2 дня.

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Автор: Ольга Котів