Баклажаны придадут паштету особый аромат. Попробуйте – вам понравится.
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Печеночный паштет с баклажанами
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Овощи помойте. Баклажаны запеките в духовке до мягкости.
- Печень промойте и отварите до готовности.
- Морковь и лук почистьте. Морковь натрите на крупную терку, а лук мелко нарежьте.
- Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте лук до прозрачности. Всыпьте морковь, перемешайте и тушите до мягкости.
- Баклажаны нарежьте кусочками и перекрутите через мясорубку. Далее перекрутите печень и зажарку.
- В массу добавьте масло, соль, перец, перемешайте и тушите на маленьком огне 1 час.
- За это время простерилизуйте банки и крышки. Разложите паштет в стерилизованные банки и герметично закройте крышками.