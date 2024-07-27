Баклажаны придадут паштету особый аромат. Попробуйте – вам понравится.

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Печеночный паштет с баклажанами

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Овощи помойте. Баклажаны запеките в духовке до мягкости.
  2. Печень промойте и отварите до готовности.
  3. Морковь и лук почистьте. Морковь натрите на крупную терку, а лук мелко нарежьте.
  4. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте лук до прозрачности. Всыпьте морковь, перемешайте и тушите до мягкости.
  5. Баклажаны нарежьте кусочками и перекрутите через мясорубку. Далее перекрутите печень и зажарку.
  6. В массу добавьте масло, соль, перец, перемешайте и тушите на маленьком огне 1 час.
  7. За это время простерилизуйте банки и крышки. Разложите паштет в стерилизованные банки и герметично закройте крышками.