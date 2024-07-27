Такие баклажаны готовятся совсем не трудно. Они удивят всех.
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Баклажаны со вкусом грибов
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Баклажаны почистите и нарежьте кубиками. Посолите, перемешайте и оставьте на 30 минут.
- Слейте жидкость, разогрейте сковороду с маслом, положите в нее баклажаны и жарьте, помешивая, до готовности.
- Лук почистите и нарежьте полукольцами.
- Для маринада вскипятите воду, добавьте соль, сахар, лавровый лист, перец горошком, уксус и доведите до кипения.
- В миску выложите слоями баклажаны и лук, залейте горячим маринадом. Дайте остыть.
- Затем переложите баклажаны в контейнер, сверху поставьте небольшой груз и поставьте в холодильник на 2 дня.