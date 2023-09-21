Белые маринованные грибы – лучшая закуска на зиму

На рынке можно приобрести крупные и красивые белые грибы. Чтобы правильно заготовить их на зиму, делимся рецептом.

Белые грибочки можно не только сушить или замораживать, но и мариновать. Чтобы они точно удались, представляем рецепт украинского шеф-повара и ресторатора Евгения Клопотенко.

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Подавайте их с растительным маслом, кольцами лука или другой любимой зеленью.

Рецепт маринованных белых грибов

Время: 60 минут

60 минут Порции: 2

– 800 граммов сырых белых грибов;– 1 литр воды;– 2 столовые ложки соли;– 1 столовая ложка сахара;– 50 граммов 9% уксуса;– 2 бутона гвоздики;– 2 горошка черного перца;– 1 лавровый лист.

Приготовление:

Свежие белые грибы тщательно перебираем, промываем и срезаем низ ножек.

Переводим грибы в кастрюлю, заливаем водой с солью. Варим их 20 минут после закипания. В процессе варки появляется пена, ее необходимо аккуратно удалять ложкой или шумовкой. Перекладываем грибы на дуршлаг и хорошо промойте под проточной водой.

Для маринада вливаем в кастрюлю 1 литр кипятка, добавьте 2 столовых ложки соли, сахар, 2 бутона гвоздики, горошки черного перца и лавровый лист. Варим маринад до растворения соли и сахара, затем добавляем уксуса.

В кипящий маринад бросаем грибы и варим 10 минут.

Переводим белые грибы в банки, заливаем маринадом со специями и закрываем крышками. Ставим их стерилизоваться 15 минут на маленьком огне,

Закрываем крышками и переворачиваем вверх дном. Укрываем теплым одеялом и оставляем охлаждаться в сутки.

Приятного аппетита!

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