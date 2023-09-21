Белые грибочки можно не только сушить или замораживать, но и мариновать. Чтобы они точно удались, представляем рецепт украинского шеф-повара и ресторатора Евгения Клопотенко.
Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша
Подавайте их с растительным маслом, кольцами лука или другой любимой зеленью.
Рецепт маринованных белых грибов
- Время: 60 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Свежие белые грибы тщательно перебираем, промываем и срезаем низ ножек.
- Переводим грибы в кастрюлю, заливаем водой с солью. Варим их 20 минут после закипания. В процессе варки появляется пена, ее необходимо аккуратно удалять ложкой или шумовкой. Перекладываем грибы на дуршлаг и хорошо промойте под проточной водой.
- Для маринада вливаем в кастрюлю 1 литр кипятка, добавьте 2 столовых ложки соли, сахар, 2 бутона гвоздики, горошки черного перца и лавровый лист. Варим маринад до растворения соли и сахара, затем добавляем уксуса.
- В кипящий маринад бросаем грибы и варим 10 минут.
- Переводим белые грибы в банки, заливаем маринадом со специями и закрываем крышками. Ставим их стерилизоваться 15 минут на маленьком огне,
- Закрываем крышками и переворачиваем вверх дном. Укрываем теплым одеялом и оставляем охлаждаться в сутки.
Приятного аппетита!