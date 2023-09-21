Білі грибочки можна не тільки сушити чи заморожувати, а й маринувати. Аби вони точно вдалися представляємо рецепт українського шеф-кухаря та ресторатора Євгена Клопотенка.

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Подавайте їх з олією, кільцями цибулі чи іншою улюбленою зеленню.

Рецепт маринованих білих грибів

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 800 грамів сирих білих грибів;

– 1 літр води;

– 2 столові ложки солі;

– 1 столова ложка цукру;

– 50 грамів 9% оцту;

– 2 бутони гвоздики;

– 2 горошки чорного перцю;

– 1 лавровий лист.

Приготування:

Свіжі білі гриби ретельно перебираємо, промиваємо та зрізаємо низ ніжок.

Перекладаємо гриби в каструлю, заливаємо водою з сіллю. Варимо їх 20 хвилин після закипання. У процесі варіння з'являтиметься піна, її необхідно акуратно видаляти ложкою або шумівкою. Перекладаємо гриби на друшляк і добре промийте під проточною водою.

Для маринаду вливаємо до каструлі 1 літр окропу, додайте 2 столові ложки солі, цукор, 2 бутони гвоздики, горошки чорного перцю та лавровий лист. Варимо маринад до розчинення солі та цукру, а потім додаємо оцту.

У киплячий маринад кидаємо гриби та варимо 10 хвилин.

Перекладаємо білі гриби в банки, заливаємо маринадом зі спеціями та закриваємо кришками. Ставимо їх стерилізуватися 15 хвилин на маленькому вогні,

Закриваємо кришками та перевертаємо догори дном. Вкриваємо теплою ковдрою та залишаємо охолоджуватися на добу.

Смачного!

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