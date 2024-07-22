Кабачки с соусом сацебели: рецепт на зиму без стерилизации

Маринованные кабачки точно пригодятся зимой. Попробуйте приготовить их с соусом сацебели.

Такая закрутка точно понравится вашим близким. Обязательно воплотите в жизнь этот простой рецепт.

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Кабачки с сацебели

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 6

– 1 килограмм кабачков;– 4 зубчика чеснока;– 50 граммов красного болгарского перца;– 150 граммов сацебели;– 10 граммов соли;– 20 граммов сахара;– 40 миллилитров растительного масла;– 25 миллилитров уксуса 9%.

Приготовление:

Болгарский перец очистьте от семян и нарежьте кубиком. То же самое сделайте с кабачками. Чеснок измельчите. Кабачки и перец переложите в большую металлическую миску, добавьте соль и сахар, влейте масло, уксус, соус сацебели. Перемешайте и оставьте при комнатной температуре на 30 – 40 минут. Проварите овощи 30 минут, помешивая, без крышки. Добавьте чеснок и варите еще 10 минут. Горячий салат разложите в стерилизованные банки, герметично закрутите. Переверните вверх дном, накройте одеялом и оставьте на 8 часов. Храните в прохладном месте.