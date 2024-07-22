Такая закрутка точно понравится вашим близким. Обязательно воплотите в жизнь этот простой рецепт.

Будет вкусно Рецепт лучшей закуски к мясу: консервируем пикантный салат из кабачков по-корейски

Кабачки с сацебели

  • Время: 45 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Болгарский перец очистьте от семян и нарежьте кубиком. То же самое сделайте с кабачками. Чеснок измельчите.
  2. Кабачки и перец переложите в большую металлическую миску, добавьте соль и сахар, влейте масло, уксус, соус сацебели. Перемешайте и оставьте при комнатной температуре на 30 – 40 минут.
  3. Проварите овощи 30 минут, помешивая, без крышки. Добавьте чеснок и варите еще 10 минут.
  4. Горячий салат разложите в стерилизованные банки, герметично закрутите. Переверните вверх дном, накройте одеялом и оставьте на 8 часов. Храните в прохладном месте.