Такая закрутка точно понравится вашим близким. Обязательно воплотите в жизнь этот простой рецепт.
Будет вкусно Рецепт лучшей закуски к мясу: консервируем пикантный салат из кабачков по-корейски
Кабачки с сацебели
- Время: 45 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Болгарский перец очистьте от семян и нарежьте кубиком. То же самое сделайте с кабачками. Чеснок измельчите.
- Кабачки и перец переложите в большую металлическую миску, добавьте соль и сахар, влейте масло, уксус, соус сацебели. Перемешайте и оставьте при комнатной температуре на 30 – 40 минут.
- Проварите овощи 30 минут, помешивая, без крышки. Добавьте чеснок и варите еще 10 минут.
- Горячий салат разложите в стерилизованные банки, герметично закрутите. Переверните вверх дном, накройте одеялом и оставьте на 8 часов. Храните в прохладном месте.